Завтра в Эстонии будет облачно и дождливо

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода. Зона дождей распространится с островов по материковой части страны на северо-восток, только на юго-востоке страны вероятность осадков низкая. Местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. После полуночи ветер начиная с островов переменится на южный и юго-западный. Температура воздуха 3–8, до полуночи на северо-востоке страны местами 1 градус тепла.