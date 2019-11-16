Завтра в Эстонии будет облачно и дождливо

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода. Зона дождей распространится с островов по материковой части страны на северо-восток, только на юго-востоке страны вероятность осадков низкая. Местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. После полуночи ветер начиная с островов переменится на южный и юго-западный. Температура воздуха 3–8, до полуночи на северо-востоке страны местами 1 градус тепла.
В первой половине дня преимущественно облачно, по регионам дожди, во второй половине дня прояснения и погода без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 13, на островах до 16 м/сек. Во второй половине дня ветер постепенно уляжется. Температура воздуха 7–10 градусов тепла.