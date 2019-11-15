Прогноз погоды: тепло пока не отступает

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на субботу облачность на юге страны уплотнится, по многим регионам дожди, местами мокрый снег. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла.