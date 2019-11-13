На этой неделе синоптики обещают сентябрьскую погоду

В ночь на пятницу облачно с прояснениями, на юго-востоке страны дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек, после полуночи северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Преимущественно на юго-востоке страны дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно. По многим регионам дожди, возможен мокрый снег. Ветер восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам небольшие дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.