В четверг в Эстонии будет ветрено и тепло

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с, утром в районе Рижского залива порывами до 18 м/с. Температура воздуха 6-10 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7-12, порывами до 15 м/с, на западном побережье порывами до 20 м/с.
Во второй половине дня ветер южный и юго-западный 9-14, порывами до 18, на побережье до 25 м/с, поздно вечером уляжется. Температура воздуха 10-14 градусов тепла.