В четверг в Эстонии будет ветрено и тепло

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с, утром в районе Рижского залива порывами до 18 м/с. Температура воздуха 6-10 градусов тепла.