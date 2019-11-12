На этой неделе температура воздуха поднимется еще выше

В ночь на четверг преимущественно облачно. Пройдут дожди, к утру осадки станут реже. Ветер южный и юго-восточный, 3-8, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 6-10 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Вечером вероятность осадков ниже. Ветер юго-восточный и южный, 6-11, порывами до 14, на побережье до 18 м/сек, вечером начиная с островов переменится на юго-западный и западный. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. На юго-востоке страны дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек, после полуночи ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Преимущественно на юго-востоке страны дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 2-8, на побережье островов порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.