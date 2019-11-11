Синоптики рассказали, какая погода будет во второй половине ноября

Зарубежные метеопорталы yr.no и gismeteo.ru прогнозируют во второй половине ноября теплую погоду. Температура воздуха должна оставаться преимущественно плюсовой, снег в ноябре выпасть еще не должен, передает Järva Teataja.
Норвежский метеопортал yr.no обещает в ближайшие недели довольно стабильную погоду. Температура будет составлять около шести градусов тепла, сильных дождей норвежцы тоже не обещают.
Российский метеопртал gismeteo.ru также обещают в ноябре плюсовую температуру. По ночам температура может опускаться ниже нуля.
Однако российский портал обещает значительно большей дождей, чем норвежский. Согласно их прогнозу, в ноябре осадки будут почти каждый день и не только в виде дождя: в более холодные дни - снег. Норвежцы и россияне обещают в ноябре очень мало солнечных дней.
Согласно прогнозу Эстонской метеослужбы, вторая треть месяца будет спокойнее, осадков станет меньше, будут преобладать восточные ветры. Температура воздуха по ночам в основном минусовая, днем около 0 ° С.
Под конец месяца погода вновь станет переменчивой. Дни с осадками и без них будут чередоваться. Температура воздуха в районе 0°C.
Средняя температура воздуха будет в пределах нормы (норма от -0,3 до +4,0°C ) или выше. Осадки в пределах нормы (норма от 51 до 79 мм) или ниже.