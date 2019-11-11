Синоптики рассказали, какая погода будет во второй половине ноября

Норвежский метеопортал yr.no обещает в ближайшие недели довольно стабильную погоду. Температура будет составлять около шести градусов тепла, сильных дождей норвежцы тоже не обещают.

Прогноз yr.no на ноябрь. ФОТО: kuvatõmmis: yr.no

Российский метеопртал gismeteo.ru также обещают в ноябре плюсовую температуру. По ночам температура может опускаться ниже нуля.

Однако российский портал обещает значительно большей дождей, чем норвежский. Согласно их прогнозу, в ноябре осадки будут почти каждый день и не только в виде дождя: в более холодные дни - снег. Норвежцы и россияне обещают в ноябре очень мало солнечных дней.

Прогноз gismeteo.ru на ноябрь. ФОТО: kuvatõmmis: gismeteo.ru

Согласно прогнозу Эстонской метеослужбы, вторая треть месяца будет спокойнее, осадков станет меньше, будут преобладать восточные ветры. Температура воздуха по ночам в основном минусовая, днем около 0 ° С.

Под конец месяца погода вновь станет переменчивой. Дни с осадками и без них будут чередоваться. Температура воздуха в районе 0°C.