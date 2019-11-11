К Эстонии приближается новая зона осадков

Циклон остается в акватории Северного моря, хотя его ложбина с осадками во второй половине дня начнет смещаться с района Балтийского моря через острова на материк. Дождевые облака смещаются на северо-восток, а по востоку Эстонии осадков не ожидается.

Во вторник, 12 ноября, в первой половине дня переменная облачность, без существенных осадков. С середины дня, начиная с островов, облачность увеличится и вечером в район островов подойдет зона с осадками, которая затем распространится на центральные районы страны. Пройдет дождь, местами возможен и мокрый снег. Южный, юго-восточный ветер усилится до 5-10, порывами 14 м/с, на островах и западном побережье 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 3..8°С.