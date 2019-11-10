В ближайшие дни синоптики обещают не типичную для ноября погоду

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер западных направлений, после полуночи южный, 2-7 м/сек, утром на островах и западном побережье южный и юго-восточный ветер, 5-10, порывами до 15 м/сек. Днем будет облачно, после полудня облачность уплотнится, ближе к вечеру к островам подойдёт новая зона осадков, которая распространится через всю Эстонию на северо-восток. Местами дожди, мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный 5-12, на побережье порывами 15, на островах порывами 18 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.