В ближайшие дни синоптики обещают не типичную для ноября погоду

По данным службы погоды Эстонии, температура воздуха в ближайшие сутки будет преимущественно плюсовой и в дневное, и в ночное время.
В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер западных направлений, после полуночи южный, 2-7 м/сек, утром на островах и западном побережье южный и юго-восточный ветер, 5-10, порывами до 15 м/сек. Днем будет облачно, после полудня облачность уплотнится, ближе к вечеру к островам подойдёт новая зона осадков, которая распространится через всю Эстонию на северо-восток. Местами дожди, мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный 5-12, на побережье порывами 15, на островах порывами 18 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная погода, местами дожди. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами 14 м/сек. Днем будет облачно, дожди. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывами 12 м/сек, вечером на островах переменных направлений, стихнет. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.