Начало новой недели выдастся в Эстонии теплым, но дождливым

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, местами дожди. Ветер на материковой части страны западный и юго-западный 2-8 м/с, на островах и побережье западный и северо-западный 7-11, порывами 15 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Ветер западных направлений 2-7 м/с, в первой половине дня на северном побережье до 11 м/с, вечером на западе Эстонии сменит направление на южное. Температура воздуха и ночью, и днем 2-6 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди, возможен и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Днем будет облачно, местами дожди. Ветер южный и юго-восточный 7-13 м/с, на побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.