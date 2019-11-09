Синоптики: воскресенье будет дождливым

Днем будет облачно с прояснениями, по регионам дожди, к вечеру осадков станет меньше. Утром местами туман. Ветер преимущественно южных направлений, 4-10 м/сек, на островах и побережье порывами 15 м/сек, вечером понемногу сменит направление на западное и север-западное. Температура воздуха днем 7-10 градусов тепла.