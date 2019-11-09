Синоптики: воскресенье будет дождливым

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, дожди, по многим регионам туман. Ветер юго- восточный и южный, 3-9, к утру на островах и побережье Рижского залива порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла.
Днем будет облачно с прояснениями, по регионам дожди, к вечеру осадков станет меньше. Утром местами туман. Ветер преимущественно южных направлений, 4-10 м/сек, на островах и побережье порывами 15 м/сек, вечером понемногу сменит направление на западное и север-западное. Температура воздуха днем 7-10 градусов тепла.