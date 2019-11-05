На завтра синоптики обещают мороз

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду начиная с севера страны облачность уплотнится, ожидается погода без существенных осадков.
На юге страны облачность плотнее, до полуночи по многим регионам сильные снегопады и мокрый снег, местами дожди. После полуночи осадки станут реже и медленно отступят на юго-восток. Ветер юго-восточный, 4-9, порывами до 12 м/сек, на побережье 9-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, на побережье до 3 градусов тепла. На юге страны плохие дорожные условия.
Днем начиная с юго-запада страны облачность уплотнится, новая зона осадков медленно пройдет над Рижским заливом и Южной Эстонией на север. Пройдет снег, на островах также мокрый снег и дожди. На севере страны погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 4-9, порывами до 12 м/сек, на побережье 9-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.