На завтра синоптики обещают мороз

На юге страны облачность плотнее, до полуночи по многим регионам сильные снегопады и мокрый снег, местами дожди. После полуночи осадки станут реже и медленно отступят на юго-восток. Ветер юго-восточный, 4-9, порывами до 12 м/сек, на побережье 9-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, на побережье до 3 градусов тепла. На юге страны плохие дорожные условия.