Пн, 4.11.2019
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На завтра синоптики обещают снег

Мокрый снег.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Эстония находится на северной периферии активного циклона, движущегося с Латвии на восток, а нас ожидает штормовой северо-восточный ветер и потоки холодного воздуха.

Во многих местах пройдет дождь, мокрый снег и даже снег, однако до юго-восточных районов зона осадков не дойдет благодаря усиливающемуся над Северной Европой антициклону. В любом случае дорожные условия будут сложными, особенно в тех местах, где видимость ухудшится из-за снега и мокрого снега.

Во вторник (5.11) будет облачно. Временами пройдет дождь, мокрый снег и снег, местами осадки будут сильными. Ветер северо-восточный 6-12, на побережье 9-14, порывами до 22 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха -1...+3, на побережье до +5°С.

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