На завтра синоптики обещают снег

Во многих местах пройдет дождь, мокрый снег и даже снег, однако до юго-восточных районов зона осадков не дойдет благодаря усиливающемуся над Северной Европой антициклону. В любом случае дорожные условия будут сложными, особенно в тех местах, где видимость ухудшится из-за снега и мокрого снега.