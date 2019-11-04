На завтра синоптики обещают снег

Эстония находится на северной периферии активного циклона, движущегося с Латвии на восток, а нас ожидает штормовой северо-восточный ветер и потоки холодного воздуха.
Во многих местах пройдет дождь, мокрый снег и даже снег, однако до юго-восточных районов зона осадков не дойдет благодаря усиливающемуся над Северной Европой антициклону. В любом случае дорожные условия будут сложными, особенно в тех местах, где видимость ухудшится из-за снега и мокрого снега.
Во вторник (5.11) будет облачно. Временами пройдет дождь, мокрый снег и снег, местами осадки будут сильными. Ветер северо-восточный 6-12, на побережье 9-14, порывами до 22 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха -1...+3, на побережье до +5°С.