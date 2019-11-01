Морозы отменяются? В Эстонии обещают довольно теплый ноябрь

Первая декада месяца будет переменчивой. Первоначально край низкого давления будет простираться от Западной или Центральной Европы до Эстонии, а с юга будет поступать более теплый воздух. Примерно 5 ноября циклон над Балтийским морем может углубиться и принести сильный дождь и мокрый снег. Усиливающиеся восточные и северо-восточные ветры принесут прохладу.

Вторая декада месяца будет спокойнее, осадков мало. Погоду, вероятно, будут определять зоны высокого давления над Скандинавией или Россией. Будут преобладать восточные ветры. Температура воздуха по ночам в основном минусовая, днем около 0 ° С.

Под конец месяца погода вновь станет переменчивой. Дни с осадками и без будут чередоваться. Температура воздуха в районе 0°C.