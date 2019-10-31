Пятница принесет в Эстонию дожди и мокрый снег

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье островов до 6 градусов тепла.