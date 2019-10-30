И дождь, и снег: на Эстонию надвигается ложбина низкого давления

Ложбина низкого давления с Финляндии сместится на Эстонию и в дальнейшем уйдет на Россию. Осадки повсеместно ожидаются смешанные. Наиболее интенсивный мокрый снег пройдет основном на востоке Эстонии, в остальных районах к снегу добавится и дождь. Количество осадков особенно большим не ожидается, но в отдельных местах может превысить 3 мм.
В четверг, 30 октября, облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с, во второй половине дня, начиная с запада, ветер повернет на северо-западный. Температура воздуха 3..9°C.