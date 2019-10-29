Зима близко: на завтра синоптики обещают до шести градусов мороза

Днем до полудня ожидается переменная облачность, по отдельным регионам небольшой снег, мокрый снег, на побережье также и дожди, После полудня начиная с запада страны облачность уплотнится, к вечеру к островам подойдет область интенсивных осадков, которая распространится на западное побережье. Ветер северных, после полудня западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха днем от нуля до 5 градусов тепла.