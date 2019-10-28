Синоптики: морозы на подходе!

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник температура воздуха составит -2..+2°C, пройдет дождь и мокрый снег. Во вторник днем с севера начнет холодать. Осадки станут более редкими, но преимущественно в виде дряпни и снега. Ветер повернет с запада на север, температура воздуха поднимется до 1..5°C.

В ночь на среду на побережье температура воздуха останется выше 0°C, в центральной части страны, однако, ожидаются минусовые температуры (-1..-5°C). Если осадки и будут, то в виде мокрого снега и снега. Будет наблюдаться большая опасность гололедицы.