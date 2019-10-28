Синоптики: морозы на подходе!

На этой неделе в центральной части страны температура воздуха будет часто опускаться ниже 0°C. В ночь на среду ожидается уже до пяти градусов мороза, из-за чего в последующие дни будет велика вероятность гололеда.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник температура воздуха составит -2..+2°C, пройдет дождь и мокрый снег. Во вторник днем с севера начнет холодать. Осадки станут более редкими, но преимущественно в виде дряпни и снега. Ветер повернет с запада на север, температура воздуха поднимется до 1..5°C.
В ночь на среду на побережье температура воздуха останется выше 0°C, в центральной части страны, однако, ожидаются минусовые температуры (-1..-5°C). Если осадки и будут, то в виде мокрого снега и снега. Будет наблюдаться большая опасность гололедицы.
В дальнейшем температурный фон будет оставаться ниже среднего. Будут лить дожди, выпадет мокрый снег. Температура воздуха часто будет приближаться к 0°C или же демонстрировать минусовые значения.