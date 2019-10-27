Непогода продолжит бушевать и завтра? На Эстонию надвигается новый циклон

Активизируясь у Аландских островов новый циклон прошествует через север Эстонии на восток, неся новые осадки. Циклон менее активен, поэтому сильного ветра не вызовет, а температурный фон понизится и дневные температурные максимумы будут около пятиградусной отметки.

В понедельник, 28 октября, днем переменная облачность, местами осадки. Во второй половине дня зона дождей распространится с запада на восток, в континентальной части осадки и в виде мокрого снега. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во второй половине дня усилится северо-западный, северный ветер на побережье до 10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3..7°С.