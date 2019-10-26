Первые морозы ударят по Эстонии в начале следующей недели

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам, преимущественно на островах и северо-востоке страны, пройдут дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный 4-10, до полуночи на побережье порывами до 15 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье местами 6 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам, преимущественно на островах и северо-востоке страны, дожди и мокрый снег. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.

В ночь на вторник, начиная с запада, облачность уплотнится. На островах пойдет дождь, который распространится в материковую часть страны и вдали от побережья перейдет в мокрый снег и снег. Ветер северо-западный и северный 4-10, утром на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег, также снег, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер северо-западный и северный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.