Утепляемся: уже завтра в Эстонии ожидается мокрый снег

Днем облачно и дождливо. На севере страны также пройдет мокрый снег. Местами осадки сильные. На севере страны в первой половине дня ветер восточных направлений, 3-9 м/сек, во второй половине дня северо-восточный и северный, 6-11, на побережье порывами до 15 м/сек, вечером северо-западный. На юге страны ветер переменится с юго-восточного на юго-западный, 9-14, порывами до 17-20 м/сек, вечером западный и северо-западный. Температура воздуха 3-8, на юге страны до 13 градусов тепла.