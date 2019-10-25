В субботу в Эстонию придет ненастье

В субботу, 26 октября, в Эстонии будет облачно и дождливо, осадки местами могут быть сильными. Южный, юго-западный ветер вновь начнёт усиливаться до 8-13, порывами до 18 м/с, на побережье 12-18, порывами до 25 м/с, вечером повернет к западному, северо-западному и ослабеет.