В субботу в Эстонию придет ненастье

Вызвавший штормовой ветер циклон продолжит свой путь через Белое море на северо-восток. К утру на короткое время усилится гребень высокого давления и ветер успокоится. Однако такая погода продлится недолго, новый активный циклон со Швеции принесет нам новое усиление ветра и осадки.
В субботу, 26 октября, в Эстонии будет облачно и дождливо, осадки местами могут быть сильными. Южный, юго-западный ветер вновь начнёт усиливаться до 8-13, порывами до 18 м/с, на побережье 12-18, порывами до 25 м/с, вечером повернет к западному, северо-западному и ослабеет.
Температура воздуха составит 9-13°С.