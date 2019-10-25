В Эстонии объявлено штормовое предупреждение
Согласно прогнозу Службы погоды, на выходных осень продемонстрирует свою злую гримасу.
Служба погоды объявила по всей Эстонии первый уровень штормового предупреждения. Это означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность, пишет Pärnu Postimees.
Сегодня вечером поднимется ветер, завтра к нему добавится и сильный дождь.
С Норвежского моря на Северную Европу расширяется область низкого давления и над Скандинавией образуется штормовой циклон. Вероятно, вихрь возникнет в центральной части Швеции и за несколько часов наберет силу.
На побережье порывы юго-западного и южного ветров (будут достигать 15-17 метров в секунду) будут ощущаться уже в первой половине дня, в другой части страны ветер усилится к вечеру.
Вечером, когда вихрь достигнет Ботнического залива, юго-западный ветер усилится на северном побережье Эстонии (порывами 21 метр в секунду), а ночью юго-западный и западный ветры усилятся порывами до 25 метра в секунду, также на материке порывы ветра превысят 15 метров в секунду.
Осадки достигнут наших островов в полдень и к вечеру распространятся по материку на восток. Но дождь пройдет не по всей Эстонии, вероятнее всего, что на юго-востоке сохранится сухая погода. В Температура воздуха будет до 12 градусов тепла, в сухом юго-восточном регионе до 15 градусов тепла.
В течение завтрашней ночи область низкого давления удалится за Лапландию, но в субботу днем с быстрым западным потоком новый яростный циклон достигнет Балтийского моря. Он принесет с собой проливные дожди по всей Эстонии и более сильный штормовой ветер.
Послезавтра штормовой ветер отступит, но спасения от сильного дождя не будет. Предположительно, после этого в Эстонии ожидается приток более холодной воздушной массы.