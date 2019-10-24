Синоптики: скоро погода в Эстонии резко изменится

Антициклон в пятницу уйдет с территории Эстонии и его место займет обширная зона низкого давления. Дождь будет накрапывать лишь местами. Все еще будет тепло и показания термометров превысят десятиградусную отметку. Но усиливающийся ветер свидетельствует о скорых и значительных изменениях в погоде.