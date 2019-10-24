Синоптики: скоро погода в Эстонии резко изменится

Антициклон в пятницу уйдет с территории Эстонии и его место займет обширная зона низкого давления. Дождь будет накрапывать лишь местами. Все еще будет тепло и показания термометров превысят десятиградусную отметку. Но усиливающийся ветер свидетельствует о скорых и значительных изменениях в погоде.
В пятницу, 24 октября, облачно с прояснениями. В середине дня, начиная с островов на восток будет распространяться зона со слабыми осадками. Усилится юго-западный, южный ветер 6-12, порывы 15, на побережье к вечеру до 21 м/с. Температура воздуха 11..15°С.