После короткого затишья на Эстонию вновь обрушатся дожди

В ночь на четверг облачно с прояснениями. До полуночи на востоке страны дожди. Ветер юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-12 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачность уплотнится, сохранится погода без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-8, на побережье до 11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам дожди. Ветер юго-западный и южный, 6-12, порывами до 15, на побережье 9-14, порывами до 21 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла.