Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди

В ночь на среду облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 10-12 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2-7, на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-7, на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 10-12 градусов тепла.