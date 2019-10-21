Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни погода будет по-прежнему дождливой и только в четверг ожидается погода без осадков.
В ночь на среду облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 10-12 градусов тепла.
В ночь на четверг переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2-7, на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-7, на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 10-12 градусов тепла.
В ночь на пятницу переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 3-8, на западе страны до 11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный, 6-12, на побережье порывами до 14-18 м/сек. Температура воздуха 12-14 градусов тепла.