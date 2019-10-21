Эстония на периферии мощного циклона: чего ждать от погоды

Ожидается существенное усиление ветра, с Балтики поступит более влажная и теплая воздушная масса: местами пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров кое-где поднимутся выше отметки 10°С.

Во вторник (22.10) облачно с прояснениями. В первой половине дня кратковременный дождь пройдет местами, после обеда осадки станут повсеместными. Южный, юго-западный ветер усилится до 5-12, порывами до 14, на побережье вечером до 18 м/с. Температура воздуха 9...13°С.