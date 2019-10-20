В ближайшие дни в Эстонии будет дождливо

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди. Ветер преимущественно южных направлений, 3-9 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами 14, вечером сменит направление на западное, 7-12, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, во время прояснений в континентальных регионах местами до нуля, днем 9-14 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 15-17 м/сек, к утру ослабеет. Днем также переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9, на побережье до 12 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла.