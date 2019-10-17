Атлантические циклоны продолжают нам поставлять тепло и влагу. Обширный циклон с центром над Британскими островами простирается своей восточной периферией до Прибалтики. Много дождей у нас не будет, но из-за тепла утро туманное, местами дождик, а слабый южный ветер не даст облакам развеяться. Столбики термометра превысят десятиградусную отметку.