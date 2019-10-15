Зато без дряпни: в ближайшие дни в Эстонии будет дождливо

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, до полуночи местами дожди, после полуночи вероятность осадков возрастет. Ветер юго-восточный и южный, 6-11, на северном побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами дожди, после полудня осадков станет меньше. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, днем 8-13 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер повсеместно сменит направление на юго-западное, 3-9, на побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Температура воздуха составит ночью 6-11, а днем 10-14 градусов тепла.