Зато без дряпни: в ближайшие дни в Эстонии будет дождливо

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температурный максимум составит 13-14 градусов, а дождливая погода будет чередоваться с погодой без осадков.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, до полуночи местами дожди, после полуночи вероятность осадков возрастет. Ветер юго-восточный и южный, 6-11, на северном побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами дожди, после полудня осадков станет меньше. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, днем 8-13 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер повсеместно сменит направление на юго-западное, 3-9, на побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Температура воздуха составит ночью 6-11, а днем 10-14 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем также облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, днем 10-14 градусов тепла.