В ближайшие дни в Эстонии резко потеплеет

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается до 16 градусов тепла, но погода будет дождливой.
В ночь на среду переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-8, на побережье островов до 11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер восточных направлений, 5-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 8-13, на юге страны до 16 градусов тепла.
В ночь на четверг облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9, на северном побережье северо-восточный, 6-11, порывами до 15 м/сек, утром на юге страны ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Пройдет дождь, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер южных направлений, 3-8, на северном побережье восточный и северо-восточный, 6-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла.
В ночь на пятницу облачно с прояснениями. Зона дождей распространится с запада на восток. Ветер южных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер южный и юго-западный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 10-14 градусов тепла.