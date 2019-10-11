Экстремальная пожароопасность в Калифорнии: огонь уничтожил десятки домов

Очаги вспыхнули во многих районах. Огонь подбирается к населенным пунктам, проводится эвакуация населения. Самая сложная ситуация - в Южной Калифорнии. В городе Калимеса округа Риверсайд сгорело по меньшей мере 73 мобильных дома. Пожарные борются с огнем с земли и воздуха, задействованы 6 самолетов и 8 вертолетов, сообщает Stormnews со ссылкой на телеканал CBS Los Angeles.

Пожар угрожает и городу Силмар - пригороду Лос-Анджелеса. Здесь также эвакуированы жители. Пока обходится без пострадавших.

В Северной Калифорнии пожарные борются с возгоранием у города Морага в округе Контра-Коста. В опасной зоне оказались 140 домов.

По данным сервиса PowerOutage.us на 12:30 мск, в штате без электроснабжения остаются 265 тысяч домов. Отключение электроэнергии создает серьезные трудности жителям в повседневной жизни. В домах нельзя воспользоваться электроприборами (холодильниками, плитами, компьютерами, телевизорами, зарядкой для смартфонов и т.д.), не функционируют лифты. В обесточенных магазинах нельзя купить продукты, которым необходимо охлаждение. Отменяют занятия в школах.

Во многих населенных в темное время суток нет уличного освещения, а днем возникают проблемы на дорогах из-за неработающих светофоров. Так, на перекрестках в городе Санта-Роза округа Сонома произошло множество ДТП. Ранения получили 5 человек. Водителей призывают снизить скорость движения и быть очень осторожными.

По прогнозам метеорологов, экстремальные погодные условия в Калифорнии сохранятся как минимум еще два дня.

Калимеса:

#SandalwoodFire in Calimesa, this was taken in the Villa Calimesa Mobile Home Park pic.twitter.com/mGyEcCNNub — 564FIRE (@564FIREPhoto) 11 октября 2019 г.

Силмар:

Just In: #210 freeway closed in Sylmar (about 15 miles north of Burbank). Flames spreading fast. Heavy winds. pic.twitter.com/WLreH2nfYM — Raj Mathai (@rajmathai) 11 октября 2019 г.