Ср, 9.10.2019
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Синоптики дали обнадеживающий прогноз на завтра

Золотая осень.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Преобладающее распределение ветров на высотах переходит к западной четверти и гонит в нашу сторону теплую воздушную массу с акватории Атлантики, а следовательно, в ближайшие дни температурный фон будет с положительными значениями.

Однако при такой влажной воздушной массе редко бывает безоблачно, погода будет пасмурной, кое-где с туманами. Рассеиванию облачного массива не будет способствовать и слабый устойчивый ветер.

В четверг (10.10) днём облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

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