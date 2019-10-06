Вс, 6.10.2019
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  • Сплошная дряпня: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Сплошная дряпня: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Слякоть. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marianne Loorents

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни максимальная температура воздуха будет достигать девяти градусов тепла, но по ночам местами ожидается минусовая температура.

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье до 4 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на побережье до 5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

В ночь на среду преимущественно облачно. Кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 3-9 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. Кратковременные дожди, возможен мокрый снег. К вечеру вероятность осадков сократится. Ветер преимущественно южных направлений 3-9 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.

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