Сплошная дряпня: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни максимальная температура воздуха будет достигать девяти градусов тепла, но по ночам местами ожидается минусовая температура.
В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье до 4 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.
В ночь на вторник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на побережье до 5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.
В ночь на среду преимущественно облачно. Кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 3-9 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. Кратковременные дожди, возможен мокрый снег. К вечеру вероятность осадков сократится. Ветер преимущественно южных направлений 3-9 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.