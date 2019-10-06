Сплошная дряпня: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье до 4 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на побережье до 5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.