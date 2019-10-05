Галерея: в Таллинне выпал снег, в Ида-Вирумаа лежат сугробы

Утром снегопад был и в некоторых районах Таллинна, но сугробы образоваться не успели, поскольку снег быстро растаял.

Выпал снег и утром в Ида-Вирумаа, и к обеду субботы так и не растаял, так что жители Кивиыли активно делятся фотографиями.

У вас тоже есть фотографии первого снега? Присылайте их нам по адресу vijhe@postimees.ee.

По данным Службы погоды Эстонии, дождь и мокрый снег ожидается до вторник, а со среды к нам придет небольшое потепление.

Отметим, что небольшие снегопады в различных регионах Эстонии наблюдались уже и на прошлой неделе. Например, 24 сентября метеостанция в Йыхви зарегистрировала снегопад. По данным синоптиков, это самый ранний снегопад в Эстонии в этом году.