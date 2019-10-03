Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег

Контраст между поступающей с севера холодной воздушной массы и сравнительно теплой температуры воды Финского залива создают благоприятные условия для развития облаков, из которых над северным побережьем и островом Хийумаа ожидаются ливневые осадки. Над центральными районами облачный массив будет незначительным, что, впрочем, характерно для этого сезона.