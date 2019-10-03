Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег

Контраст между поступающей с севера холодной воздушной массы и сравнительно теплой температуры воды Финского залива создают благоприятные условия для развития облаков, из которых над северным побережьем и островом Хийумаа ожидаются ливневые осадки. Над центральными районами облачный массив будет незначительным, что, впрочем, характерно для этого сезона.
В пятницу, 4 октября, днем облачно с прояснениями. Преимущественно по северу Эстонии и на островах местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер северной четверти 3-9, на островах и северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..8°С.