Завтра погода резко изменится

Погоду в Балтийском регионе определяет обширная область пониженного давления, которая заполняясь, медленно движется вдоль южного побережья Финляндии на северо-восток.
В среду днем местами по побережью пройдут дожди, но уже к вечеру небо прояснится и осадки прекратятся. Ветер также стихнет, а столбики термометров, поднявшиеся днем выше отметки 10°С, начнут опускаться.
В среду (2.10) днем небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, на северном побережье – западный, северо-западный 5-11, в прибрежных районах порывами 14 м/с, во второй половине дня ветер стихнет и будет переменного направления. Температура воздуха 9…13°С.