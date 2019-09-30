Глобальное потепление грозит еще одной катастрофой

По оценкам, в одном только округе Майами-Дейд (штат Флорида) из строя могут выйти до 64 процентов септиков в течение 25 лет, которые станут нуждаться в ежегодном ремонте. По данным Агентства по охране окружающей среды США, каждое пятое американское домохозяйство использует эти системы. В штате Флорида работают 2,6 миллиона автономных канализаций, что составляет 12 процентов септических систем в стране. Большая их часть расположена в прибрежных районах, которым грозит затопление. В Майами-Дейд их насчитывается 105 тысяч.