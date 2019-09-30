Сегодня ночью на Эстонию обрушится шторм

Во вторник, 1 октября, после полуночи начиная с западных островов в Эстонии усилится юго-западный и западный ветер. Ближе к утру на материке скорость ветра порывами будет достигать 15 м/с, на островах и побережье – 23 м/с. Температура воздуха составит 5-11 градусов тепла.