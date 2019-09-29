В начале недели синоптики обещают дожди и мокрый снег

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Усилится западный, юго-западный ветер в континентальной части 7-12, к утру порывы до 15 м/ы, на побережье 10-15, порывы до 20 м/с. На островах усилится западный, северо-западный ветер 11-16, порывы до 22 м/с. Температура воздуха ночью 5..8, на побережье до 11°С.

Во вторник утром в Эстонии ожидается переменная облачность. Кратковременный дожди, на севере Эстонии возможен мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с юга, осадки пойдут на убыль. Ветер юго-западный, западный 7-13, порывы 17 м/с, на островах и побережье 12-16, порывами 18-22 м/с. Температура воздуха во вторник днем 8..12°С.

В ночь на среду в Эстонии небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 15, на северном побережье 12-16, порывы 20 м/с, к утру ослабеет 3-10, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 2..6, на побережье 6..11°С.

В среду днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, во второй половине дня вероятность осадков возрастет. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха в среду днем 10..13°С.

В ночь на четверг в Эстонии небольшая и переменная облачность. На континенте местами кратковременный дождь. Начиная с островов новая зона дождей. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1..6, на побережье до 10°С.