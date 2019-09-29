Новая неделя начнется с дождей

В понедельник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. В первой половине дня ветер преимущественно южных направлений, во второй половине дня переменный 2-7 м/с. Температура воздуха днем 12..15°С.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер южных направлений 4-8 м/с. Высота волны 0,3-0,9 м. Временами дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью 8..10°C.