Новая неделя начнется с дождей

В ночь на понедельник в Эстонии облачно с прояснениями. Временами дождь. Местами образуется туман. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 7..12°С.
В понедельник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. В первой половине дня ветер преимущественно южных направлений, во второй половине дня переменный 2-7 м/с. Температура воздуха днем 12..15°С.
На Чудском озере в ночь на понедельник ветер южных направлений 4-8 м/с. Высота волны 0,3-0,9 м. Временами дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью 8..10°C.
В понедельник днем в Причудье ветер южных направлений 4-7 м/с, во второй половине дня ослабеет. Высота волны 0,3-0,8 м. Временами дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха днем 12..14°C.