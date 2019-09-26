Последние спокойные деньки: в Эстонии резко изменится погода

Последние деньки удерживается полоса высокого давления над Балтийским морем, обеспечивая нам спокойную осеннюю погоду. Воздух днем прогревается чуть выше десяти градусов, но более солнечная погода преобладает в западной и южной Эстонии. Так же тихо и спокойно пройдет большая часть субботы, однако к вечеру погода начнет меняться.