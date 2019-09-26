Чт, 26.09.2019
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Последние спокойные деньки: в Эстонии резко изменится погода

Осень в Эстонии.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Последние деньки удерживается полоса высокого давления над Балтийским морем, обеспечивая нам спокойную осеннюю погоду. Воздух днем прогревается чуть выше десяти градусов, но более солнечная погода преобладает в западной и южной Эстонии. Так же тихо и спокойно пройдет большая часть субботы, однако к вечеру погода начнет меняться.

В пятницу, 27 сентября, небольшая и переменная облачность, без осадков. На северном побережье облачности больше и возможны отдельные ливни. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, вечером на островах юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 10...14°C.

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