Антициклон покидает Эстонию: как изменится погода?

На смену обширному антициклону, постепенно отходящему на юго-восток, в Эстонию с северо-западным потоком поступает более влажный и прохладный воздух.
Зона ливневых осадков затронет большей частью северные и восточные районы. Из-за облачности температура воздуха будет всего около 10°С, лишь местами, где в просветах между облаками пробьется солнце, воздух прогреется на градус-другой выше.
В среду (25.09) облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Преобладает ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 7...13°C.