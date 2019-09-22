В ближайшие дни в Эстонии будет дождливо и прохладно

В ночь на вторник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек, до полуночи на северо-восточном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье местами 0-3 градуса мороза, на побережье до 8 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, на почве местами 0-3 градуса мороза, на побережье до 10 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам дожди, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений, 1-7, во второй половине дня на северном побережье восточный и северо-восточный, 6-10, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 4-9, на островах до 12 градусов тепла.