В ближайшие дни в Эстонии будет дождливо и прохладно

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается как солнечная, так и дождливая погода, но максимальная температура воздуха не будет превышать 13 градусов тепла.
В ночь на вторник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек, до полуночи на северо-восточном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье местами 0-3 градуса мороза, на побережье до 8 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.
В ночь на среду облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, на почве местами 0-3 градуса мороза, на побережье до 10 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам дожди, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений, 1-7, во второй половине дня на северном побережье восточный и северо-восточный, 6-10, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 4-9, на островах до 12 градусов тепла.
В ночь на четверг облачно с прояснениями. До полуночи по многим регионам кратковременные дожди, после полуночи вероятность осадков сократится. Ветер восточных направлений, 2-8, до полуночи на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на западе страны 3-7, на побережье островов до 10 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.