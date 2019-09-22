Синоптики: на Эстонию надвигается антициклон

Малоподвижное спокойное поле давления благоприятствует относительно безветренной и без существенных осадков погоде. Днем солнечные лучи постепенно прогреют воздух и, после бодрящей ночи, показания термометров потихоньку начнут расти.

В понедельник, 23 сентября, небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный и северо-западный 2-8, на северном побережье порывами 12 м/с, вечером на островах развернётся к западному. Температура воздуха 6...11°C.