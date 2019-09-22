Вс, 22.09.2019
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Синоптики: на Эстонию надвигается антициклон
Затишье перед бурей?

Осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Циклоны делают паузу и над Балтикой свои условия погоде будет диктовать антициклон.

Малоподвижное спокойное поле давления благоприятствует относительно безветренной и без существенных осадков погоде. Днем солнечные лучи постепенно прогреют воздух и, после бодрящей ночи, показания термометров потихоньку начнут расти.

В понедельник, 23 сентября, небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный и северо-западный 2-8, на северном побережье порывами 12 м/с, вечером на островах развернётся к западному. Температура воздуха 6...11°C.

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