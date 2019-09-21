Утепляемся: в Эстонии ожидаются заморозки и снежная крупа

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, 2-8, до полуночи на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье местами до 8 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Ветер преимущественно западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на почве 0-3 градуса мороза, на побережье до 8 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 6-10 градусов тепла.