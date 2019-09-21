Синоптики обещают дождливое воскресенье

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 4-10, порывами до 12-15, на северном побережье 7-13, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха 3-8, на побережье до 11 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, на островах северный и северо-восточный, 4-9, порывами до 13, на северном побережье до 15 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 8-12 градусов тепла.