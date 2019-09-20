Прощаемся с теплом: синоптики сделали для Эстонии неутешительный прогноз

Смещающаяся через Эстонию на юго-восток ложбина пониженного давления принесет нам очередную порцию дождя с мимолетным теплом. Завтра во второй половине дня, на фоне постепенного прекращения осадков, температура воздуха повысится до 10..14, на островах местами до 16°С. Однако усиливающийся северо-западный ветер послужит признаком нового холодного вторжения – в воскресенье днем температура воздуха составит лишь 10°C.