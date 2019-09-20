Пт, 20.09.2019
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  • Прощаемся с теплом: синоптики сделали для Эстонии неутешительный прогноз

Прощаемся с теплом: синоптики сделали для Эстонии неутешительный прогноз

Осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Смещающаяся через Эстонию на юго-восток ложбина пониженного давления принесет нам очередную порцию дождя с мимолетным теплом. Завтра во второй половине дня, на фоне постепенного прекращения осадков, температура воздуха повысится до 10..14, на островах местами до 16°С. Однако усиливающийся северо-западный ветер послужит признаком нового холодного вторжения – в воскресенье днем температура воздуха составит лишь 10°C.

В субботу, 21 сентября, утром преимущественно облачно и дождливо. К полудню, начиная с островов, облачность поредеет и вероятность выпадения осадков уменьшится. Ветер повсеместно повернет к западному, северо-западному и усилится до 6-13, на побережье порывами 15, вечером до 19 м/с. Температура воздуха 9...14, на островах до 16°C.

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