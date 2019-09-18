Ср, 18.09.2019
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Не забудьте взять зонт: завтра в Эстонию придут дожди

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Дождь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Служба погоды Эстонии сообщает, что завтра ожидается до 13 градусов тепла, местами пройдут дожди. 

Ночью небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, образуется туман. Ветер северный, северо-западный 1-7, на побережье островов утром будет до 10 м/с. Температура воздуха 0..+6, на поверхности земли местами около -2°С, на побережье до 11°С.

Днем, 19 сентября, переменная облачность. До обеда осадки пройдут местами, во второй половине дня ожидаются во многих местах. На материке ветер слабый и неустойчивый, на островах и по западному побережью усилится юго-западный ветер 7-12, порывами 17, вечером до 20 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

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