Не забудьте взять зонт: завтра в Эстонию придут дожди

Ночью небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, образуется туман. Ветер северный, северо-западный 1-7, на побережье островов утром будет до 10 м/с. Температура воздуха 0..+6, на поверхности земли местами около -2°С, на побережье до 11°С.

Днем, 19 сентября, переменная облачность. До обеда осадки пройдут местами, во второй половине дня ожидаются во многих местах. На материке ветер слабый и неустойчивый, на островах и по западному побережью усилится юго-западный ветер 7-12, порывами 17, вечером до 20 м/с. Температура воздуха 9..13°C.