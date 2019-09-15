В ближайшие дни синоптики обещают похолодание

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет становиться все прохладнее.
В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 6-11, около полуночи порывами 14, на побережье 17 м/сек. Температура воздуха 4-8, на побережье до 12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, вечером сменит направление на северное. Температура воздуха 10-14 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7, на побережье до 11 градусов тепла, на почве возможно понижение температуры около нуля. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха днем 8-13 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди . Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6, побережье до 10 градусов тепла, на почве возможно понижение температуры от нуля до -2. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-7, во второй половине дня на островах и западном побережье северо-западный, 6-10, порывами 15 м/сек. Температура воздуха 8-12 градусов тепла.