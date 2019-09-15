В ближайшие дни синоптики обещают похолодание

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 6-11, около полуночи порывами 14, на побережье 17 м/сек. Температура воздуха 4-8, на побережье до 12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, вечером сменит направление на северное. Температура воздуха 10-14 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7, на побережье до 11 градусов тепла, на почве возможно понижение температуры около нуля. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха днем 8-13 градусов тепла.