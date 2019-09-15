На завтра синоптики вновь обещают дожди и грозы

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, на побережье возможны грозы.
Ветер западный и юго-западный, 4-10, порывами до 14, на островах и побережье 10-15 м/сек, порывами до 22 на островах около полуночи 25 м/сек, утром сменит направление на северо-западное. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный, 8-13, порывами 17, на островах и побережье 21 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха днем 11-14 градусов тепла.