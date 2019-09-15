На завтра синоптики вновь обещают дожди и грозы

Ветер западный и юго-западный, 4-10, порывами до 14, на островах и побережье 10-15 м/сек, порывами до 22 на островах около полуночи 25 м/сек, утром сменит направление на северо-западное. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14 градусов тепла.